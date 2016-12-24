Мединский назвал похищением возможную передачу скифского золота Украине

Министр культуры России Владимир Мединский считает, что передачу Украине скифского золота музеев Крыма можно будет расценивать как похищение. Об этом он сообщил ТАСС в субботу, 24 декабря.

«Если решение голландского суда вступит в силу, то скифское золото у крымских музеев будет похищено. Другого слова здесь подобрать нельзя. Это будет беспрецедентное решение», — считает министр.

Глава Минкультуры отметил, что на золото скифов «имеют право только крымские музейщики, которые нашли его, отреставрировали, изучили и ввели в музейные фонды». «Решение, принятое голландским судом, глубоко ангажированное и юридически нелепое», — добавил Мединский.

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По его словам, оно негативно повлияет и на развитие контактов и обменов между фондами. «Я бы, например, на месте руководства Лувра три раза подумал, стоит ли что-то привозить в Амстердам на выставку. Или возьмем Британский музей. Почему бы в случае появления его египетских экспонатов в Голландии местному суду не передать их Египту? Логика будет примерно такая же, даже исторически более обоснованная», — считает министр.

Ранее Мединский заявлял, что Минкультуры не станет вмешиваться в тяжбу за коллекцию экспонатов выставки «Крым: Золото и секреты Черного моря».

14 декабря нидерландский суд постановил отдать скифское золото Украине. В решении говорится, что Крым не является суверенным государством, и потому не может называть археологические артефакты своим культурным наследием. Музеи Крыма имеют право подать апелляцию в течение трех месяцев со дня постановления суда.

Спор о принадлежности экспозиции Киев и Симферополь ведут с 2014 года, после того как Крым вошел в состав России. Тогда в музее Алларда Пирсона в Нидерландах, где проходила выставка, заявили, что проблема будет решена соглашением сторон или постановлением компетентного судьи.