Музеи Крыма обжаловали решение суда о передаче скифского золота Украине

Крымские музеи подали апелляцию на решение окружного суда Амстердама о передаче Киеву экспонатов выставки «Крым: Золото и секреты Черного моря», известных как скифское золото. Об этом РИА Новости сообщила адвокат Анастасия Сивицкая в среду, 18 января.

По ее словам, краткая жалоба была подана музеями в понедельник, 16 января. Развернутый текст апелляции будет представлен позже, а сроки ее рассмотрения определит суд.

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14 декабря прошлого года окружной суд Амстердама постановил отдать скифское золото Украине. В решении говорится, что Крым не является суверенным государством и потому не может называть археологические артефакты своим культурным наследием. В тот же день глава Минкульта республики Арина Новосельская заявила, что музеи полуострова оспорят это постановление. Аналогичное заявление сделал глава комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин, передает Национальная служба новостей (НСН).

Спор о принадлежности экспонатов Киев и Симферополь ведут с 2014 года, после того как Крым вошел в состав России. В музее Алларда Пирсона в Нидерландах заявили, что проблема будет решена соглашением сторон или постановлением компетентного судьи, однако осенью 2014-го часть коллекции все же передали в Киев. Реакцией на это стал коллективный иск администрации четырех музеев полуострова.