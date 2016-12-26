На Украине поведали о планах на золото скифов

Экспонаты выставки «Крым: Золото и секреты Черного моря», известные как скифское золото, будут выставлены в историческом музее в Киеве после того, как власти Нидерландов передадут их Украине. Об этом в эфире «Громадське радио» заявил министр культуры страны Евгений Нищук, передает РИА Новости в понедельник, 26 декабря.
Глава ведомства пообещал, что золото представят публике сразу по его возвращении.
24 декабря министр культуры России Владимир Мединский заявил, что передачу Украине скифского золота музеев Крыма можно будет расценивать как похищение. Он назвал принятое голландским судом решение «глубоко ангажированным и юридически нелепым».
14 декабря нидерландский суд постановил отдать скифское золото Украине. В решении говорится, что Крым не является суверенным государством, и потому не может называть археологические артефакты своим культурным наследием. Музеи Крыма имеют право подать апелляцию в течение трех месяцев со дня постановления суда.
Спор о принадлежности экспозиции начался в 2014 году, после того как Крым вошел в состав России. Тогда в музее Алларда Пирсона в Нидерландах, где проходила выставка, заявили, что проблема будет решена соглашением сторон или постановлением компетентного судьи.