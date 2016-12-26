На Украине поведали о планах на золото скифов

Экспонаты выставки «Крым: Золото и секреты Черного моря», известные как скифское золото, будут выставлены в историческом музее в Киеве после того, как власти Нидерландов передадут их Украине. Об этом в эфире «Громадське радио» заявил министр культуры страны Евгений Нищук, передает РИА Новости в понедельник, 26 декабря.

Глава ведомства пообещал, что золото представят публике сразу по его возвращении.

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24 декабря министр культуры России Владимир Мединский заявил, что передачу Украине скифского золота музеев Крыма можно будет расценивать как похищение. Он назвал принятое голландским судом решение «глубоко ангажированным и юридически нелепым».

14 декабря нидерландский суд постановил отдать скифское золото Украине. В решении говорится, что Крым не является суверенным государством, и потому не может называть археологические артефакты своим культурным наследием. Музеи Крыма имеют право подать апелляцию в течение трех месяцев со дня постановления суда.

Спор о принадлежности экспозиции начался в 2014 году, после того как Крым вошел в состав России. Тогда в музее Алларда Пирсона в Нидерландах, где проходила выставка, заявили, что проблема будет решена соглашением сторон или постановлением компетентного судьи.