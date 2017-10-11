Установку автодорожной арки Крымского моста показали с высоты птичьего полета

Информационный центр «Крымский мост» опубликовал снятое с коптера видео транспортировки автодорожной арки моста через Керченский пролив к фарватеру. Плавучие опоры вышли из «ковша» у керченской технологической площадки и двинулись к фарватеру Керчь-Еникальского канала. Плавсистема пройдет по запланированному маршруту почти пять километров.

29 августа строители Крымского моста подняли железнодорожную арку на фарватерные опоры — на проектную высоту 35 метров над уровнем моря.

Крымский мост должен соединить Крым и Краснодарский край. Длина сооружения составит 19 километров, этот мост будет самым протяженным в России. Предполагается, что автомобильное движение по нему запустят в 2018 году, а железнодорожное — в 2019-м.