Движение по мосту в Крым откроется до конца 2018 года

Крым и Тамань будут соединены автомобильным мостом в декабре 2018 года. Об этом сообщил заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам ООО «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин, передает ТАСС.

«Со стороны Тамани остался один пролет, и такой же объем работ со стороны Керчи», — сказал Рыженькин. Он пояснил, что процесс надвижки пролетных строений идет больше года. Он включает в себя сборку пролетных строений на стапельных участках и дальнейшее их соединение при помощи мощных домкратов на опоры моста. Сейчас уже все 228 опор автодорожной части моста построены, из них 85 опор находятся в акватории.

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Рыженькин уточнил, что до конца года откроется пока только пешеходное движение, и то для строителей. Для открытия полноценного автомобильного движения необходимо уложить на мост асфальт. Помимо автодорожной части будет построена также железнодорожная. Окончательное время строительства — 2019 год.

В конце ноября министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян предлагал ужесточить санкции против России. По его мнению, это сорвало бы строительство моста, соединяющего Крымский полуостров и Краснодарский край.