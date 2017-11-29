На Украине придумали новый способ остановить строительство Крымского моста

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян призвал ввести новые санкции против России для остановки строительства Крымского моста. Об этом чиновник заявил на конференции в Киеве, передает пресс-служба министерства.

«Незаконное строительство моста нужно срочно остановить, и это возможно только под давлением международных партнеров Украины и дополнительных санкций против России как государства, против компаний и физических лиц, которые причастны к незаконному строительству», — сказал Омелян.

Он добавил, что возведение конструкций в Керченском проливе прямо влияет на транспортную инфраструктуру и экономику Украины. В частности, снижается количество судозаходов и грузооборот в морских портах Мариуполя и Бердянска, уменьшается загрузка зерновых терминалов.

Материалы по теме Сели на мель Как Украина пытается остановить строительство Крымского моста

По данным Омеляна, порт Бердянск теряет 448,7 тысячи тонн грузопотока, недополучение портовых сборов до конца 2017 года, по прогнозу, составит 206 тысяч долларов. Мариупольский порт теряет в 2017 году 705 тысяч тонн грузопотока, а размер недополученных портовых сборов составит 130 тысяч долларов.

5 сентября представитель так называемой прокуратуры Автономной Республики Крым (подразделение Генпрокуратуры Украины, располагается в Киеве) Гюндуз Мамедов заявил, что ущерб Украины от строительства Россией Крымского моста составил 10 миллиардов гривен (22 миллиарда рублей). «Нами готовится назначение эколого-инженерной экспертизы», — подчеркнул он.

Мост через Керченский пролив должен соединить Крым и Краснодарский край. Общая его длина составит 19 километров, он будет самым протяженным в России. Предполагается, что автомобильное движение по нему запустят в 2018 году, а железнодорожное — в 2019-м.