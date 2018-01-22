Мост в Крым оснастят «ремнями безопасности»

На автодорожной части моста через Керченский пролив началась установка шок-трансмиттеров — устройств, дополнительно защищающих мостовые конструкции от сейсмического воздействия. Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост» в понедельник, 22 января.

«Это одно из технических решений в проекте Крымского моста, который строится так, что выстоит и в 9-балльное землетрясение», — говорится в сообщении.

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Шок-трансмиттеры устанавливают между опорами и пролетами моста. Такое гидравлическое устройство обеспечивает жесткое соединение конструкций при кратковременных воздействиях, вызванных сейсмической или другой динамической нагрузкой.

«Это как ремни безопасности в автомобиле. Они позволяют пролетам моста "дышать", то есть беспрепятственно смещаться при незаметных перемещениях, вызванных температурными условиями. А во время землетрясения шок-трансмиттеры срабатывают и распределяют сейсмическую нагрузку равномерно по опорам», — пояснил технический директор «Института Гипростроймост – Санкт-Петербург» Игорь Колюшев.

20 декабря 2017-го сообщалось, что строители моста в Крым завершили сборку пролетов автодорожной части транспортного перехода. Таким образом, мостовое полотно длиной 17 километров от Тамани до полуострова было полностью собрано.

Мост должен соединить Крым и Краснодарский край. Его длина составит 19 километров, он будет самым протяженным в России. Предполагается, что автомобильное движение по мосту запустят в 2018 году, а железнодорожное — в 2019-м.