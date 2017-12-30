Украинский генерал увидел уязвимость Крымского моста к ракетным ударам

Украинский генерал запаса, военный эксперт Игорь Романенко рассказал, что считает Крымский мост уязвимым объектом. Об этом он сообщил в ходе чат-общения с читателями издания «Главред».

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«Мост представляет собой стратегическую артерию, которая может обеспечивать соответствующую крымскую группировку противника, а также способствовать экономическому росту Крыма. Хотя с военной точки зрения он является достаточно уязвимым для авиации, ракет наземного и морского базирования», — пояснил он.

2 декабря председатель Социалистической партии Украины, бывший советник министра внутренних дел страны Илья Кива заявил, что строительство моста через Керченский пролив является насмешкой россиян над киевскими властями.

16 октября представители Военно-морских сил Украины сообщили, что разработали новую тактику по борьбе с российским флотом в Черном море. Атаковать корабли России должны несколько бронекатеров, чтобы хотя бы один смог «достать противника». «Когда "волчья стая" будет атаковать, российский корабль будет не в состоянии одновременно держать на мушке шесть, пять или даже четыре цели», — сказал командир одного из бронекатеров Роман Мокряк. Тактика «волчья стая» применялась немецкими подводными лодками в ходе Второй мировой войны. Ее автором является гросс-адмирал Карл Дениц.

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