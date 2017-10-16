На Украине рассказали о тактике «волчьей стаи» по борьбе с российским флотом

Командование Военно-морских сил Украины (ВМСУ) разработало новую тактику по борьбе с российским флотом в Черном море. Атаковать корабли России должны несколько бронекатеров, чтобы хотя бы один смог «достать противника». Об этом говорится в сюжете телеканала ТСН.

Тактика получила название «волчья стая». Командир одного из бронекатеров Роман Мокряк выразил мнение, что большие российские корабли не в состоянии вести много целей. «Когда "волчья стая" будет атаковать, российский корабль будет не в состоянии одновременно держать на мушке шесть, пять или даже четыре цели. А это означает, что по крайней мере один из этих бронированных "волчат" достанет противника. Так что теперь увидим, кто кого», — пригрозил Мокряк.

Командир тральщика «Черкассы» Юрий Федаш сказал, что Украине требуется как можно больше кораблей с ракетным вооружением. «Наш сосед комфортно себя чувствует в северо-западной части Черного моря. Нужно уменьшать эти комфортные условия», — отметил он.

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В августе вице-адмирал ВМСУ Сергей Гайдук заявил, что из-за отсутствия государственной морской политики украинский флот может исчезнуть в ближайшее время. По словам Гайдука, развитие Черноморского флота России ни в какое сравнение не идет с состоянием ВМСУ. «С 2014 по 2017 год на Черноморский флот РФ пришли два новых фрегата с крылатыми ракетами "Калибр", четыре подводные лодки с крылатыми ракетами, пришли береговые ракетные комплексы», — пожаловался он, добавив, что украинский флот пополняется только катерами.

ВМСУ насчитывают 11 кораблей. По оценке экспертов, на вооружении украинского флота состоят фрегат «Гетман Сагайдачный», ракетный катер «Прилуки», тральщики «Геническ» и «Черкассы», десантные корабли «Сватово» и «Кировоград», корвет «Винница» и артиллерийский катер «Скадовск».