Главком ВМС Украины заявил о необходимости защиты от российских подлодок

Командующий Военно-морскими силами Украины (ВМСУ) вице-адмирал Игорь Воронченко заявил, что украинскому флоту необходимы противолодочные корабли для защиты от российских подводных лодок. Об этом сообщает пресс-служба ВМС Украины на своей странице в Facebook.

«Учитывая существующие вызовы и угрозы, прежде всего на поступление на вооружение Черноморского флота России шести новых подводных лодок, для защиты страны с морского направления нам очень нужны противолодочные корабли», — сказал Воронченко.

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Так вице-адмирал объяснил необходимость ремонта корвета «Винница», который уже 40 лет находится в строю. «Уверен, наличие в составе украинских ВМС противолодочного корабля будет одним из существенных сдерживающих агрессора факторов», — отметил он.

В августе вице-адмирал ВМСУ Сергей Гайдук заявил, что из-за отсутствия государственной морской политики украинский флот может исчезнуть в ближайшее время.

«Винница» — единственный корабль, который был возвращен Киеву после воссоединения Крыма с Россией. Корвет находится в Одессе и ждет ремонта. Команда за собственные средства покрасила его и залатала корпус.

ВМСУ насчитывают 11 кораблей. На вооружении украинского флота, помимо «Винницы», состоят фрегат «Гетман Сагайдачный», ракетный катер «Прилуки», тральщик «Геническ», десантные корабли «Сватово» и «Кировоград», а также артиллерийский катер «Скадовск».