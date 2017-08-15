Украинский адмирал предрек уничтожение военно-морского флота страны

Вице-адмирал Военно-морских сил Украины (ВМСУ) Сергей Гайдук заявил, что из-за отсутствия государственной морской политики украинский флот может исчезнуть в ближайшее время. Об этом во вторник, 15 августа, он сказал в интервью киевской службе радио «Свобода».

«Состояние национального военного флота является критическим. Если на это не обратить внимание, то флот пересечет дедлайн и перестанет как таковой существовать», — заявил Гайдук.

По его словам, на Украине отсутствует государственная морская политика, нет морской доктрины, стратегии развития, государственной программы кораблестроения. «Финансирование из бюджета закрывает потребности флота на 10-12 процентов. В лучшие времена это было 32 процента. Но проблема не в деньгах, если у государства нет стратегии», — отметил вице-адмирал.

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По словам Гайдука, развитие Черноморского флота России ни в какое сравнение не идет с состоянием ВМСУ. «С 2014-го по 2017 год на Черноморский флот РФ пришли два новых фрегата с крылатыми ракетами "Калибр", пришли два малых ракетных корабля с крылатыми ракетами "Калибр", четыре подводные лодки с крылатыми ракетами, пришли береговые ракетные комплексы», — сказал он, добавив, что украинский флот пополняется только катерами.

24 июля стало известно, что единственный корабль, который украинцам удалось вернуть после воссоединения Крыма с Россией — корвет «Винница», — не выходит в море из-за технических проблем. Судно находится в Одессе и ждет ремонта. Команда за собственные средства красит его и латает корпус.

ВМСУ насчитывают 11 кораблей. По оценке экспертов, на вооружении украинского флота состоят фрегат «Гетман Сагайдачный», ракетный катер «Прилуки», тральщик «Геническ», десантные корабли «Сватово» и «Кировоград», корвет «Винница» и артиллерийский катер «Скадовск».