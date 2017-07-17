Порошенко на борту устаревшего флагмана ВМСУ снова пообещал вступить в НАТО

Президент Украины Петр Порошенко на борту флагмана украинского флота — фрегата «Гетман Сагайдачный» — заявил, что Киев намерен вернуть в повестку дня вопрос о вступлении страны в НАТО. Об этом он сказал в Одессе в ходе церемонии открытия украино-американских военных учений Sea Breeze, передает портал «Страна».

«Наше намерение вернуть на повестку дня вопрос о плане действий по членству в НАТО и приближение оборонно-промышленного сектора к стандартам альянса, подтвержденная опросом общественного мнения мощная поддержка именно такой стратегии — все это свидетельствует, что выбранный нами курс правильный и безальтернативный», — заявил Порошенко.

6 июля украинский лидер подписал закон, определяющий вступление республики в НАТО одним из ключевых факторов государственной политики страны. «Впереди активная работа по проведению реформ в области безопасности и оборонного сектора, что позволит нам достичь критериев членства», — отметил Порошенко.

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В январе газета «Известия» со ссылкой на военный источник в Брюсселе сообщила, что страны НАТО не видят оснований для приема Украины в состав альянса. Собеседник отметил, что в альянсе стараются тему Украины лишний раз не поднимать и пока отказались от продвижения этой идеи из-за «отсутствия консенсуса».

«Гетман Сагайдачный» — флагман Военно-морских сил Украины. Фрегат был спущен на воду в марте 1992-го. В июне вице-адмирал ВМСУ Сергей Гайдук рассказал, что у корабля в 2018 году истекает срок эксплуатации. По его словам, главная проблема заключается в том, что дизель-генераторы были изготовлены в России и украинские предприятия не могут провести их плановый ремонт должным образом.