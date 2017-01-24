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СМИ узнали о нежелании НАТО принимать Украину

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Украина в ближайшие годы не сможет стать членом НАТО, поскольку страны Североатлантического альянса не видят оснований для присоединения этой страны к организации. Об этом во вторник, 24 января, пишут «Известия» со ссылкой на военный источник в Брюсселе, знакомый с ситуацией.

По его словам, в НАТО стараются эту тему лишний раз не поднимать, и пока отказались от продвижения этой идеи из-за «отсутствия консенсуса» в альянсе. Источник в Брюсселе также отметил, что в НАТО не понимают, каким образом Киев мог бы усилить безопасность других членов структуры.

В экспертных кругах в Вашингтоне также заявили, что вопрос о вступлении Украины в альянс не обсуждается из-за отсутствия единого мнения по членству страны в НАТО. «Сложно сказать, какие подвижки произойдут в политике в ближайшие 10-20 лет. Возможно, Украина заявит, что хочет стать частью НАТО, однако сейчас такое развитие событий маловероятно», — заявил заместитель директора Европейской программы исследовательского института CSIS в Вашингтоне, экс-руководитель пресс-службы Госдепартамента США, бывший заместитель главы пресс-службы генсека НАТО Джеффри Ратке.

В пресс-службе альянса, в свою очередь, отметили, что на данный момент главным приоритетом для Киева является модернизация и реформы. «Украина заявку на членство не подавала. Если Украина решит это сделать, мы оценим ее готовность присоединиться к альянсу, так же как и готовность любого другого кандидата... Решение о членстве в альянсе — личное дело страны-заявителя и всех 28 членов НАТО», — подчеркнули в организации.

23 января бывший премьер-министр Франции, кандидат в президенты страны Франсуа Фийон заявил, что Украине не место в Европейском союзе и НАТО. Он также назвал «безответственными» высказывания политиков, призывавших предоставить Киеву членство в Североатлантическом альянсе и ЕС.

23 сентября 2016 года сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко попросил НАТО о более тесном сотрудничестве с Киевом. Глава государства направил в Генеральный секретариат Североатлантического альянса официальное обращение с просьбой включить Украину в Программу расширенных возможностей.

В декабре 2015 года Порошенко назвал вступление в Евросоюз и НАТО главной целью Киева. По его словам, большинство населения поддержало курс на евроатлантическую интеграцию. При этом он отметил, что вопрос присоединения к Североатлантическому альянсу на Украине будет вынесен на всенародный референдум. По его мнению, плебисцит может состояться не ранее, чем через пять-шесть лет.

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