Командир полка «Азов» назвал условие распада НАТО

Депутат Верховной Рады, командир полка «Азов» Нацгвардии Украины Андрей Билецкий предположил, что НАТО развалится, если крупные страны-члены альянса откажутся вступаться за самых маленьких и беззащитных. Об этом он сказал в интервью телеканалу «112 Украина», видео выступления доступно на YouTube (с 9-й минуты).

«Если большие игроки НАТО не смогут выполнить свои обязательства, то есть вступить в войну при нападении на кого-либо из членов, даже самого маленького, или будут рассказывать, что в Латвии или Эстонии, например, не российская агрессия, а бунт русскоязычного населения и это гражданская война, то НАТО, безусловно, развалится», — сказал Билецкий.

Он добавил, что развал Североатлантического альянса начнется с того, что отдельные игроки начнут договариваться с Россией о какой-то новой конфигурации безопасности.

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В октябре 2016-го министр обороны Украины Степан Полторак оценил шансы страны получить статус основного союзника США вне НАТО как «очень большие». По его словам, Киев ведет соответствующие переговоры.

В мае того же года президент Украины Петр Порошенко объявил о перестройке сектора обороны и безопасности страны для вступления в НАТО. В декабре 2015-го глава государства заявил, что главной внешнеполитической целью Киева является вступление в Евросоюз и НАТО. При этом он отметил, что вопрос присоединения к Североатлантическому альянсу на Украине будет вынесен на всенародный референдум. По его мнению, плебисцит может состояться не ранее чем через пять-шесть лет.