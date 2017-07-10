СМИ рассказали о зашедших в порт Одессы кораблях НАТО

В порт Одессы в воскресенье, 9 июля, зашли два турецких военных корабля и подводная лодка. Об этом сообщает издание «Думская».

Как отмечается, в порт зашли фрегат F241 Turgutreis, большой десантный корабль NL 214 и субмарина. Они примут участие в украинско-американских учениях Sea Breeze-2017, которые пройдут с 10 по 23 июля в Черном море у берегов Украины. В учениях примут участие военнослужащие из 17 государств.

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Также издание отмечает, что 8 июля в одесском аэропорту приземлились два военных самолета стран-членов НАТО - американский C-130 Hercules с дюжиной водолазов на борту и венгерский C-17A Globemaster III, который доставил в город несколько десятков военнослужащих и снаряжение для учений.

Верховная Рада приняла закон о допуске на территорию Украины иностранных военных в 2017 году в январе. Нормативный акт разрешил въезд военнослужащим НАТО для участия в украинско-американских маневрах Sea Breeze-2017 и Rapid Trident-2017. Законы Украины запрещают присутствие зарубежных военных без разрешения парламента.

Вооруженные силы Украины регулярно проводят совместные учения с армиями стран НАТО. В феврале 2016-го являвшийся тогда премьер-министром страны Арсений Яценюк заявил, что интеграция армии страны в Североатлантический альянс завершится уже в 2016 году.

В декабре 2015 года президент Украины Петр Порошенко назвал вступление в Евросоюз и НАТО главной целью Киева. По его словам, большинство населения поддержало курс на евроатлантическую интеграцию. Вместе с тем глава государства отметил, что по вопросу вхождения в Североатлантический альянс в стране пройдет всенародный референдум.