Рада одобрила допуск иностранных военных на Украину

Верховная Рада приняла закон о допуске на территорию Украины иностранных военных в 2017 году. Об этом в четверг, 19 января, сообщает издание «Левый берег».

Нормативный акт, в частности, разрешит въезд военнослужащим НАТО для участия в украинско-американских маневрах Sea Breeze-2017 и Rapid Trident-2017. Законы Украины запрещают присутствие зарубежных военных без разрешения парламента.

Учения Rapid Trident-2017 будут проводиться с июня по ноябрь на Яворовском полигоне в Львовской области. Sea Breeze-2017 пройдут в июле-сентябре на юге Украины.

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Вооруженные силы Украины регулярно проводят совместные учения с армиями стран НАТО. В феврале 2016-го являвшийся тогда премьер-министром страны Арсений Яценюк заявил, что интеграция армии страны в Североатлантический альянс завершится уже в 2016 году.

В декабре 2015 года президент Украины Петр Порошенко назвал вступление в Евросоюз и НАТО главной целью Киева. По его словам, большинство населения поддержало курс на евроатлантическую интеграцию. Вместе с тем глава государства отметил, что по вопросу вхождения в Североатлантический альянс в стране пройдет всенародный референдум.