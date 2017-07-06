Порошенко утвердил курс Украины на членство в НАТО

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, определяющий вступление республики в НАТО одним из ключевых факторов государственной политики страны. Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook в четверг, 6 июля.

«Впереди активная работа по проведению реформ в области безопасности и оборонного сектора, что позволит нам достичь критериев членства», — отметил он.

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Утвержденный президентом Украины закон был принят Верховной Радой 8 июня. Как сообщал УНИАН, народный депутат Борис Тарасюк от фракции «Батькивщины» тогда заявил, что данный закон по сути возвращает предыдущую редакцию, которая была в законе «Об основах национальной безопасности Украины» от 9 июня 2003 года.

В начале июля председатель Рады Андрей Парубий допустил, что Украина может «неожиданно быстро» стать членом Североатлантического альянса. По его словам, для этого Киев должен сделать все возможное, чтобы к 2020 году привести сектор безопасности к стандартам организации.

В феврале Порошенко подтвердил намерение провести в стране референдум по вопросу о вхождении в Североатлантический альянс. В декабре 2015-го он уже называл членство в Евросоюзе и НАТО главной целью Киева.