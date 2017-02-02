Порошенко подтвердил намерение провести референдум о вступлении Украины в НАТО

Президент Украины Петр Порошенко подтвердил намерение провести референдум о вступлении страны в Североатлантической альянс. Об этом глава государства заявил в интервью газете Berliner Morgenpost, опубликованном в четверг, 2 февраля.

По его словам, четыре года назад членство Украины в НАТО поддерживали 16 процентов населения, а сейчас — 54 процента. «Как президент я руководствуюсь мнением своего народа — я проведу референдум по вопросу вступления в НАТО. Если украинцы проголосуют за, я приложу все усилия для того, чтобы добиться членства в альянсе», — отметил Порошенко. Сроки проведения плебесцита он не уточнил.

Президент также заявил, что более 70 процентов украинцев поддерживают вступление страны в Европейский Союз (ЕС). «Мы на верном пути, поскольку выполняем поставленные условия. Так, в стране заметно снизились инфляция и дефицит бюджета... Кроме того, мы создали уникальную инфраструктуру для борьбы с коррупцией, которая работает», — уточнил украинский лидер.

Материалы по теме «Острее всего реагируют дети» Что рассказывают жители Донецка об обстрелах и боях в Авдеевке

30 января Порошенко в ходе своего визита в Германию высказался за сохранение антироссийских санкций и пообещал, что Киев поддержит давление на Москву в случае, если минские соглашения не будут реализовываться.

24 января газета «Известия» со ссылкой на источники сообщила, что Украина в ближайшие годы не сможет стать членом НАТО, поскольку страны Североатлантического альянса не видят оснований для присоединения этой страны. В пресс-службе организации, в свою очередь, отметили, что на данный момент главным приоритетом для Киева является модернизация и реформы.

Материалы по теме Задарма Родины Почему продвигаемая Порошенко приватизация обречена на провал

Днем ранее бывший премьер-министр Франции, кандидат в президенты страны Франсуа Фийон заявил, что Украине не место в Европейском союзе и НАТО. Он также назвал «безответственными» высказывания политиков, призывавших предоставить Киеву членство в Североатлантическом альянсе и ЕС.

В декабре 2015 года Порошенко назвал вступление в Евросоюз и НАТО главной целью Киева. По его словам, большинство населения поддержало курс на евроатлантическую интеграцию. При этом он отметил, что вопрос присоединения к Североатлантическому альянсу на Украине будет вынесен на всенародный референдум. Тогда он заявлял, что плебисцит может состояться не ранее, чем через пять-шесть лет.