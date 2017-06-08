Рада провозгласила вступление в НАТО внешнеполитическим приоритетом Украины

Верховная Рада Украины внесла изменения в несколько законов страны, касающихся внешнеполитического курса. Новым приоритетом становится членство страны в НАТО, сообщает в четверг, 8 июня, телеканал «112 Украины», который вел прямую трансляцию заседания.

«Приоритетами национальных интересов являются: интеграция Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство с целью обретения членства в Европейском союзе и в евроатлантическое пространство безопасности с целью обретения членства в организации Североатлантического договора; развитие равноправных взаимовыгодных отношений с другими государствами мира в интересах Украины», — говорится в законопроекте.

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Изменения поддержали 276 народных депутатов. До этого в качестве приоритета была прописана только интеграция Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство.

Спикер Рады Андрей Парубий предложил рассмотреть закон о вступлении Украины в НАТО 3 июня. «Принял решение, что членство Украины в НАТО как приоритет государственной внешней политики следует определить на законодательном уровне», — отметил он, пояснив, что «НАТО — это единственная сила в мире, способная остановить агрессивную Россию».

В феврале украинский президент Петр Порошенко подтвердил намерение провести в стране референдум по вопросу о вхождении в Североатлантический альянс. В декабре 2015-го Порошенко уже называл членство в Евросоюзе и НАТО главной целью Киева.