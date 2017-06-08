В Кремле оценили угрозу от вступления Украины в НАТО

В Москве с настороженностью относятся к процессу расширения НАТО у российских границ, так как это несет угрозу безопасности страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя стремление Украины вступить в Североатлантический альянс. Его слова в четверг, 8 июня, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы считаем, что это угрожает нашей безопасности и балансу сил в Евразийском регионе. Разумеется, российская сторона принимает все необходимые меры для ребалансировки ситуации и защите собственных интересов и собственной безопасности», — сказал Песков.

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На вопрос о шансах Украины вступить в НАТО официальный представитель Кремля отметил, что «не нам принимать подобные решения». «Но, по сути, это страна, где продолжается гражданская война, в остальном решение принимается в Брюсселе и также в тех столицах, откуда осуществляется общее руководство процессом», — заключил пресс-секретарь.

Ранее в четверг Верховная Рада Украины внесла изменения в несколько законов, касающихся внешнеполитического курса. Новым приоритетом становится членство страны в НАТО. Изменения поддержали 276 народных депутатов из 450.

Спикер Рады Андрей Парубий предложил рассмотреть закон о вступлении Украины в НАТО 3 июня. Президент Украины Петр Порошенко подтвердил намерение провести референдум о вхождении страны в Североатлантический альянс в феврале. По его словам, четыре года назад членство Украины в НАТО поддерживали 16 процентов населения, в текущем году — 54 процента.