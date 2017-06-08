Взяли членство в свои руки

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Почему на Украине снова заговорили о необходимости скорого вступления в НАТО

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Андрей Парубий
Андрей Парубий
Фото: Efrem Lukatsky / AP

Украина в очередной раз пытается форсировать свое вступление в НАТО. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий предложил закрепить эту цель законодательно как приоритет внешней политики. Его идею незамедлительно поддержали и в президентском лагере. Как Киев идет в альянс и готовы ли в НАТО к бесцеремонному «украинскому вторжению», разбиралась «Лента.ру».

Этот день мы приближали…

От внеблокового статуса Украина официально отказалась в конце 2014 года. Тогда соответствующий закон принял новый парламент страны, причем конституционным большинством — за закон проголосовали 303 депутата. Через несколько дней, прямо в ходе пресс-конференции президент Петр Порошенко торжественно подписал этот документ. Глава Украины охарактеризовал внеблоковый статус (был принят в 2010-м, одно из первых решений Виктора Януковича на посту президента) как «стратегическую и кардинальную ошибку, приведшую в итоге к развалу украинской армии». Сразу же была обозначена и новая цель — вступление в НАТО с помощью всеукраинского референдума через 5-6 лет, то есть к 2019-2020 годам. Так что нынешнее форсирование этой темы вполне понятно. Если власти в Киеве действительно намерены решать вопрос в обозначенные сроки, середина 2017 года — самое время для запуска процесса, ведь быстро в НАТО такие решения не принимают.

С 2014 года в Киеве не раз напоминали о том, что следуют выбранному курсу. Дескать, вопрос актуален, мы ускоренными темпами с помощью советников НАТО реформируем армию, потом проводим референдум и показываем всему западному миру положительное решение украинского народа. Пиарясь на этой теме, Порошенко время от времени через СМИ сообщал все более фантастические данные о поддержке населением этой идеи. Например, в начале 2017-го он заявил, что четыре года назад только 16 процентов считали, что Украине следует вступить в НАТО, а теперь — 54 процента. Весной были обнародованы еще более ошеломляющие результаты: якобы на референдум о вступлении страны в НАТО готовы прийти 62 процента граждан, и 72 процента украинцев считают, что присоединиться к НАТО — «лучший вариант гарантирования безопасности страны». Впрочем, эксперты не сомневаются, что эти цифры абсолютно оторваны от реальности и представляют собой исключительно топорную пропаганду.

Формальным поводом для нынешнего «обострения» послужили несколько мероприятий, состоявшихся в Тбилиси в конце мая. В частности, речь идет о заседании Парламентской ассамблеи НАТО и международной конференции «Украина — Грузия — НАТО: актуальные вопросы углубления сотрудничества». На ассамблее спикер Рады Парубий обратился к делегатам с предложением провести ближайшее заседание в Киеве и тем самым «приблизить тот день, когда и Украина, и Грузия будут участвовать в ассамблее уже как полноценные члены НАТО». Нюанс здесь в том, что такие заседания должны проходить в странах альянса. Правда, есть одно исключение: в 2002 году ассамблея проходила в Софии, когда Болгария еще не входила в североатлантический блок. «У нас есть положительный опыт… сегодня Болгария уже член НАТО», — прозрачно намекнул глава украинского парламента.

Еще одна идея-фикс киевских политиков — объединить усилия стран, которые «утратили территории вследствие оккупации». «Совместными усилиями мы сможем эффективнее отстаивать территориальную целостность наших государств. Мы должны остановить ползущую оккупацию наших территорий и внешнее стимулирование сепаратизма со стороны агрессора номер один в мире — России», — заявила председатель украинской делегации в ПА НАТО, народный депутат Ирина Фриз (Киев постоянно выдвигает абсурдные обвинения в адрес Москвы и не признает результаты крымского референдума — прим. «Ленты.ру»). Правда, в каком формате возможно такое объединение и какие конкретно шаги будут предприняты после него, не сообщается. По-видимому, из-за большой секретности прожекта.

Такие приоритеты

Но этого мало. Уже вернувшись в Киев, Парубий объявил: «Членство Украины в НАТО как приоритет государственной внешней политики следует определить на законодательном уровне». Конечно, сам по себе глава Рады такое решение принять не может, и излишняя бравада еще аукнется ему в жестких внутриукраинских политических разборках. Однако соответствующий законопроект в парламенте действительно появился. «Принятие такого закона — это важный знак для наших союзников… НАТО — это единственная сила в мире, которая способна остановить агрессивную путинскую Россию», — объяснил спикер. В завершение Парубий добавил, что обратился к фракциям Рады с призывом принять данный закон «буквально в ближайшее время».

Собственно, законопроект представляет собой микс уже сотни раз пережеванных тезисов и не содержит ничего принципиально нового. Авторы (к Парубию здесь примкнул целый ряд скандально известных политиков типа комбата «Днепра-1» Юрия Березы и инициатора Евромайдана Мустафы Найема) утверждают, что Украина имеет достаточные политико-правовые предпосылки для полного институционального сближения с Североатлантическим альянсом, ссылаясь на решение Бухарестского саммита НАТО в 2008 году «об однозначном признании будущего членства Украины в этой организации». Впрочем, есть утверждение, которое трудно обойти вниманием: авторы законопроекта наивно полагают, что реализация этой «жизненно важной для страны перспективы» зависит главным образом от самой Украины и связана с «несколькими формальными шагами», одним из которых и должно стать законодательное закрепление курса евроатлантической интеграции.

Если бы в лагере Порошенко промолчали, заявления Парубия можно было списать на традиционную электоральную риторику, к которой столь часто прибегают в Киеве представители «партии войны». Однако от президентской политсилы выступила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко. В день, когда Черногория официально стала 29-м членом альянса, представитель Киева произнесла пронзительную речь. «Украина и Грузия должны стать 30-м и 31-м членами НАТО. Такой я вижу свою цель как политика… Украине не нужно бояться раздразнить Москву, потому что она нас все равно никогда не оставит в покое, то ли мы будем идти в НАТО, то ли будем признаваться в любви к балалайкам», — констатировала она. Изюминка в том, что Геращенко — один из ключевых переговорщиков от Украины по урегулированию в Донбассе в рамках минского процесса. Какие договоренности возможны с политиком столь радикальных взглядов — вопрос риторический и вместе с тем определяющий отношение Киева к этим переговорам.

А что же НАТО?

Трудно сказать, на что рассчитывали представители Киева, запуская очередную волну в поддержку вступления в НАТО. В альянсе эти выпады попросту проигнорировали, воздержавшись от комментариев. Более того, можно сказать, что тема Украины вообще ушла с повестки дня. Спикеры альянса говорят на эту тему крайне редко, весьма расплывчато, и то если обстоятельства очень вынуждают. В целом, позиция по Украине не секрет: НАТО поддерживает Киев в ряде прагматических проектов военного толка, однако крайне прохладно относится к заявлениям о скором присоединении. Причем бескорыстной эту помощь никак не назовешь — альянс все жестче берет под свой контроль значимые аспекты функционирования украинского государства.

В конце мая было утверждено очередное неординарное соглашение такого рода — об обмене секретными данными. Верховная Рада усилиями 231 депутата поддержала документ, согласно которому предполагается, что договоренности обеспечивают «равноправный, партнерский характер взаимоотношений» при обмене секретной информацией. Эксперты отмечают, что с выкачкой секретной информации из Украины проблем точно не возникнет, а вот что взамен получит Киев — вопрос открытый.

Представители Украины не скрывают, что один из поводов педалировать тему вступления в альянс именно сейчас — 20-летие «особого партнерства» с НАТО, которое торжественно отмечают в этом году. И если надо лишний раз «прогнуться», то дело за этим не станет. В середине мая, чтобы поздравить с юбилеем Центр документации и информации НАТО, студентов Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко заставили устроить специальный флешмоб — выстроиться в большую звезду альянса перед главным корпусом учебного заведения. Апогеем поздравлений, как ожидается, станет визит генсека НАТО Йенса Столтенберга и всех послов стран альянса в Брюсселе в начале июля в Киев. Можно с уверенностью сказать, что мероприятия будут исключительно протокольными. Впрочем, без дежурных мантр о всецелой поддержке Украины, разумеется, не обойдется..

Николай Подгорный (Киев)

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