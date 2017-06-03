Спикер Рады предложил принять закон о вступлении Украины в НАТО

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий предложил принять закон о вступлении Украины в НАТО. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Принял решение, что членство Украины в НАТО как приоритет государственной внешней политики следует определить на законодательном уровне. Поэтому в Верховной Раде зарегистрирован законопроект 6470, которым мы предлагаем внести соответствующие изменения в закон "Об основах внутренней и внешней политики" и закон "Об основах национальной безопасности Украины"», — написал Парубий.

Он выразил мнение, что НАТО — гарант безопасности «во всем свободном мире». «НАТО — это единственная сила в мире, способная остановить агрессивную Россию. Украина станет членом НАТО», — пообещал председатель парламента.

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19 мая заместитель главы украинского правительства Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что Украина становится восточным флангом НАТО. Она подчеркнула, что отказ Киева от внеблокового статуса «является очень важным и серьезным шагом».

В феврале президент Украины Петр Порошенко подтвердил намерение провести референдум о вступлении страны в Североатлантической альянс. По его словам, четыре года назад членство Украины в НАТО поддерживали 16 процентов населения, а сейчас — 54 процента.

В декабре 2015 года Порошенко назвал вступление в Евросоюз и НАТО главной целью Киева. По его словам, большинство населения поддержало курс на евроатлантическую интеграцию. При этом он отметил, что вопрос присоединения к Североатлантическому альянсу на Украине будет вынесен на всенародный референдум. Тогда он заявлял, что плебисцит может состояться не ранее, чем через пять-шесть лет.