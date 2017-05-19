В Киеве заявили о превращении Украины в восточный фланг НАТО

Заместитель главы украинского правительства Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что Украина становится восточным флангом НАТО. С такими словами вице-премьер обратилась к собравшимся на мероприятие по случаю двадцатой годовщины основания Центра информации и документации альянса в Киеве, сообщает в пятницу, 19 мая, «РИА Новости Украина».

«Сейчас, как мне кажется, Украина становится де-факто восточным флангом Североатлантического альянса. Это происходит потому, что мы для себя определили все политические, оборонные задачи для страны, исходя из тех реалий, которые очень четко встали перед нами с 2014 года», — сказала она.

Климпуш-Цинцадзе вместе с тем отметила, что отказ Киева от внеблокового статуса «является очень важным и серьезным шагом».

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В апреле президент Украины Петр Порошенко утвердил программу сотрудничества страны с НАТО на 2017 год. В феврале глава государства сообщил о намерении провести референдум о вступлении страны в Североатлантической альянс.

В июле 2016 года на заседании Комиссии НАТО — Украина в рамках саммита Североатлантического альянса в Варшаве был принят так называемый Всеобъемлющий пакет помощи реформам на Украине. Документ предусматривает помощь Киеву в сфере киберобороны, тылового обеспечения, реабилитации раненых солдат, разминирования и ликвидации самодельных взрывных устройств.

Украина отказалась от внеблокового статуса в декабре 2014-го. Тогда Верховная Рада внесла соответствующие изменения в законодательство страны.