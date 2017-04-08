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Порошенко утвердил программу сотрудничества с НАТО на 2017 год

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Петр Порошенко (слева) и Йенс Столтенберг
Петр Порошенко (слева) и Йенс Столтенберг

Президент Украины Петр Порошенко утвердил программу сотрудничества республики с НАТО на 2017 год. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщается на сайте главы государства.

В программу входят как военные, так и социально-политические реформы, борьба с коррупцией и децентрализация.

Предусмотрено дальнейшее развитие политического диалога и практического сотрудничества. Отмечается, что при этом финансовые, экспертные и материально-технические возможности НАТО и входящих в него стран будут применяться «для усиления обороноспособности Украины и возможности противостоять российской агрессии».

9 июля 2016 года на заседании Комиссии НАТО — Украина в рамках саммита альянса в Варшаве был принят так называемый Всеобъемлющий пакет помощи реформам на Украине. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, он включает в себя трастовые фонды по киберобороне, тыловому обеспечению, реабилитации раненых солдат, проекты по разминированию и ликвидации самодельных взрывных устройств (все это уже создано). Объем программы не озвучивался, но известно, что в нее входят все совместные проекты с Украиной, в том числе те, которые стартовали при предыдущих президентах Викторе Ющенко и Викторе Януковиче.

Украинские власти регулярно обвиняют Россию в причастности к боевым действиям в Донбассе. Москва, со своей стороны, подчеркивает, что не имеет отношения к внутриукраинскому конфликту и не является его стороной.

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