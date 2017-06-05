В Раде призвали Германию и Францию искупить грехи перед Украиной

Заместитель спикера Верховной Рады Ирина Геращенко призвала Берлин и Париж искупить грехи перед украинцами за нежелание включать Украину в НАТО. Об этом она написала на своей странице в Facebook в понедельник, 5 июня.

«Я считаю катастрофической ошибкой Германии и Франции непредоставление Украине и Грузии ПДЧ (плана действий по членству в альянсе — прим. «Ленты.ру»)», — отметила Геращенко.

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Вице-спикер украинского парламента упрекнула Париж и Берлин в том, что они колебались в этом вопросе. «[Они] должны искупить эту вину, этот грех перед украинцами и сделать все, чтобы Украина стала членом НАТО», — добавила она.

Двумя днями ранее спикер Рады Андрей Парубий предложил принять закон, который бы устанавливал вступление Украины в альянс приоритетом государственной внешней политики.

В феврале украинский президент Петр Порошенко подтвердил намерение провести в стране референдум по вопросу о вхождении в НАТО. В декабре 2015-го Порошенко называл членство в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе главной целью Киева.