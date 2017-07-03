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Парубий помечтал о «неожиданно быстром» вхождении Украины в НАТО

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Андрей Парубий
Андрей Парубий

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Украина может «неожиданно быстро» стать членом НАТО. Об этом в понедельник, 3 июля, он сообщил на брифинге, передает «Укринформ».

«Украина должна сделать все возможное, чтобы к 2020 году привести сектор безопасности к стандартам НАТО», — сказал спикер парламента. По его словам, события сейчас разворачиваются настолько стремительно, что «решение относительно участия Украины в НАТО может возникнуть неожиданно быстро — и для Украины, и для НАТО».

9 июня Президент Украины Петр Порошенко заявил, что подпишет закон о восстановлении курса страны на членство в НАТО, однако перед подачей заявки необходимо провести реформы. «У нас впереди очень много работы, потому что критерии, чтобы претендовать на членство в НАТО, являются очень высокими. Они почти похожи на критерии на членство в ЕС», — отметил украинский лидер.

Днем ранее Верховная Рада внесла изменения в несколько законов страны, касающихся внешнеполитического курса, и констатировала, что новым приоритетом становится членство страны в НАТО. До этого в качестве приоритета была прописана только интеграция Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство.

В начале июня Парубий предложил рассмотреть закон о вступлении Украины в НАТО.

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