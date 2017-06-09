Порошенко рассказал о долгом пути Украины в НАТО

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что подпишет закон о восстановлении курса страны на членство в НАТО, однако перед подачей заявки необходимо провести реформы. Об этом в пятницу, 9 июня, он сообщил во время встречи в Харькове с президентом Литвы Далей Грибаускайте, передает «Интерфакс».

«Конечно же подпишу [законопроект о направлении курса страны на вступление в НАТО], ведь эта законодательная инициатива была со мной согласована», — сказал Порошенко. Вместе с тем он подчеркнул, что сначала надо провести реформы, чтобы привести государство в соответствие с требованиями альянса.

«У нас впереди очень много работы, потому что критерии, чтобы претендовать на членство в НАТО, являются очень высокими. Они почти похожи на критерии на членство в ЕС», — отметил украинский лидер. По его словам, сейчас следует говорить не о подаче заявки, а о том, что необходимо сделать для реформирования страны.

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8 июня Верховная Рада Украины внесла изменения в несколько законов страны, касающихся внешнеполитического курса, и констатировала, что новым приоритетом становится членство страны в НАТО. Изменения поддержали 276 народных депутатов. До этого в качестве приоритета была прописана только интеграция Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство.

Ранее в июне спикер Рады Андрей Парубий предложил рассмотреть закон о вступлении Украины в НАТО. «Принял решение, что членство Украины в НАТО как приоритет государственной внешней политики следует определить на законодательном уровне», — отметил он, пояснив, что «НАТО — это единственная сила в мире, способная остановить агрессивную Россию».

В феврале украинский президент Петр Порошенко подтвердил намерение провести в стране референдум по вопросу о вхождении в Североатлантический альянс. В декабре 2015-го Порошенко уже называл членство в Евросоюзе и НАТО главной целью Киева.

