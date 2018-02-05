Началось сооружение железнодорожных пролетов Крымского моста

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Строители приступили к устройству железнодорожных пролетов Крымского моста над акваторией Керченского пролива. Об этом в понедельник, 5 февраля, сообщает инфоцентр «Крымский мост».

Процесс стартовал на участке между островом Тузла и фарватером Керчь-Еникальского канала. Там будет сформирован отрезок мостового полотна длиной более двух километров, который затем соединят с аркой.

«Параллельно над морем протягиваются две ветки железнодорожных пролетов. Одна — для движения поездов в сторону Крыма, вторая — для встречного направления, в сторону Тамани. Каждую ветку толкают от двух до четырех мощных домкратов с усилием от пятисот до тысячи тонн», — рассказал заместитель генерального директора по производству на строительном участке моста Дмитрий Петухов.

Фото: «Крымский мост» 1 /6

17 декабря 2017 года были подведены итоги народного голосования на лучшее название для транспортного перехода, который соединит Крымский полуостров с материковой Россией автомобильной и железной дорогами. Победу одержал вариант «Крымский мост», второе место получило название «Керченский мост», третье — «Мост воссоединения».

Мост через Керченский пролив длиной 19 километров должен стать самым протяженным в России. Он строится за счет средств федерального бюджета. Общая стоимость проекта составит почти 228 миллиардов рублей. Движение автомобилей планируется открыть в декабре 2018 года, железнодорожная линия будет введена в эксплуатацию в 2019-м.

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