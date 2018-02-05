Началось сооружение железнодорожных пролетов Крымского моста

Строители приступили к устройству железнодорожных пролетов Крымского моста над акваторией Керченского пролива. Об этом в понедельник, 5 февраля, сообщает инфоцентр «Крымский мост».
Процесс стартовал на участке между островом Тузла и фарватером Керчь-Еникальского канала. Там будет сформирован отрезок мостового полотна длиной более двух километров, который затем соединят с аркой.
«Параллельно над морем протягиваются две ветки железнодорожных пролетов. Одна — для движения поездов в сторону Крыма, вторая — для встречного направления, в сторону Тамани. Каждую ветку толкают от двух до четырех мощных домкратов с усилием от пятисот до тысячи тонн», — рассказал заместитель генерального директора по производству на строительном участке моста Дмитрий Петухов.
17 декабря 2017 года были подведены итоги народного голосования на лучшее название для транспортного перехода, который соединит Крымский полуостров с материковой Россией автомобильной и железной дорогами. Победу одержал вариант «Крымский мост», второе место получило название «Керченский мост», третье — «Мост воссоединения».
Мост через Керченский пролив длиной 19 километров должен стать самым протяженным в России. Он строится за счет средств федерального бюджета. Общая стоимость проекта составит почти 228 миллиардов рублей. Движение автомобилей планируется открыть в декабре 2018 года, железнодорожная линия будет введена в эксплуатацию в 2019-м.