Мост в Крым строит многотысячная команда

Команда из более чем 13 тысяч человек занимается строительством моста через Керченский пролив, сообщил заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам компании «Стройгазмонтаж» (генподрядчик строительства) Леонид Рыженькин. Его слова приводит РИА Новости в пятницу, 9 февраля.

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«Еще в самом начале проекта, когда стало понятно, что сроки — сжатые, природные условия — сложные, а требования к качеству работ — жесткие, уже тогда было ясно, что без надежной команды такой проект не осилить. И эта команда, в которой более 13 тысяч человек, была собрана. Команда работает круглосуточно, в любую погоду. Здесь все понимают, как ждут этот мост на двух берегах пролива», — сказал Рыженькин.

5 февраля строители приступили к устройству железнодорожных пролетов Крымского моста над акваторией Керченского пролива. Процесс стартовал на участке между островом Тузла и фарватером Керчь-Еникальского канала. Там будет сформирован отрезок мостового полотна длиной более двух километров, который затем соединят с аркой.

Мост через Керченский пролив длиной 19 километров должен стать самым протяженным в России. Он строится за счет средств федерального бюджета. Общая стоимость проекта составит почти 228 миллиардов рублей. Движение автомобилей планируется открыть в декабре 2018 года, железнодорожная линия будет введена в эксплуатацию в 2019-м.

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