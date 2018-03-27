В Киеве оценили убытки от Крымского моста и назвали Кубань украинской

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что страна несет большие финансовые потери от строительства Крымского моста. Об этом передает агентство «Украинские национальные новости».

«Убытки несутся. Это десятки миллионов гривен, по предварительным подсчетам. С политической точки зрения, я вижу, что это мост, который соединит украинский Крым и украинскую Кубань», — сказал Омелян.

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Одновременно министр заметил, что Россия никак не согласовывала возведение моста с Киевом.

Мост через Керченский пролив станет самым протяженным в России, его длина составит 19 километров. Движение автомобильного транспорта по мосту должно открыться в декабре 2018 года.

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