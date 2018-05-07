На Украине поблагодарили Россию за Крымский мост

Украинский журналист Матвей Ганапольский в эфире «5 канала» поблагодарил Россию за строительство моста через Керченский пролив и заявил, что он принесет пользу. Видеозапись программы доступна на YouTube.

«Они (россияне — прим. «Ленты.ру») сейчас строят Крымский мост. Ну, спасибо. Когда Крым снова станет украинским, мы будем дружить и пользоваться этим мостом», — заявил журналист.

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По его мнению, никаких проблем из-за строительства нет, поскольку возведение моста идет за счет России. «Пусть за нас строят, не за наш счет, а за их», — добавил он.

Ганапольский также сравнил Россию с СССР. «Непонятно, куда [Россия] движется. Россия повторяет путь Советского Союза. Она гниет. Россия двигается против Украины и Запада», — считает он.

4 мая глава «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещена в России) Николай Кохановский заявил, что радикалы готовят акцию на мосту через Керченский пролив. По его словам, «Добровольческое движение ОУН» готово разместить на мосту баннер. «Очень может быть, что на Крымском мосту появится какой-то плакат, например с надписью "Смерть России" или "Крым — Украина"», — сообщил он. По мнению Кохановского, «"Смерть России" — это самый актуальный на сегодня лозунг».

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