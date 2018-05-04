Украинские националисты решили на Крымском мосту пожелать России смерти

Украинские националисты готовят акцию на мосту через Керченский пролив. Об этом «Обозревателю» сообщил глава Организации украинских националистов (ОУН, деятельность организации запрещена в России) Николай Кохановский.

По его словам, «Добровольческое движение ОУН» готово разместить на мосту баннер. «Очень может быть, что на Крымском мосту появится какой-то плакат, например, с надписью "Смерть России" или "Крым — Украина"», — сообщил он. По мнению Кохановского, «"Смерть России" — это самый актуальный на сегодня лозунг».

«Это сатанинское образование — Россия — должно исчезнуть. Вместо этого должны возникнуть несколько отдельных стран — например, Татарстан, Башкирия, республика Сибирь, республика Урал. А Россия — как раковая опухоль», — заявил он.

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«Я не хочу озвучивать все наши планы, но хочу сказать: останавливаться мы не будем. Это могут быть разные меры. На территории противника, в нашем временно оккупированном Крыму, мы будем бороться с москалями, пока они оттуда не уйдут», — сказал националист.

Комментируя проверки украинских судов в Керченском проливе, которые начали осуществлять российские пограничники, он заметил: «Если москали так уж боятся, то пусть боятся. Я думаю, это неплохо».

Госпогранслужба Украины заявила о жесткой политике российских пограничников по задержанию и досмотру гражданских судов, следующих на Украину, 3 мая. В ведомстве отметили, что с 30 апреля представители российской погранслужбы ежедневно останавливают невоенные суда, направляющиеся в Мариупольский морской порт, с целью досмотра и идентификации членов их команд.

Министерство инфраструктуры Украины 23 апреля предложило закрыть для российских судов вход во внутренние воды страны из-за «высокого уровня террористической угрозы». Позже данную инициативу поддержали в украинском кабмине. Там также пояснили, что запрет будет касаться судов-нарушителей под флагом любого другого государства, которое «пренебрегает украинскими законами и международным правом и заходит в закрытые морские порты временно оккупированного Крыма и Севастополя».

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