Украина взялась за российские корабли

Правительство Украины поддержало инициативу министерства инфраструктуры полностью запретить российским судам входить в свои внутренние воды. Об этом сообщается на сайте украинского ведомства.

«Могу заверить, что российского флага в водах и портах Украины не будет до полного освобождения оккупированных территорий», — заявил министр Владимир Омельян.

Кроме того, запрет будет касаться судов-нарушителей под флагом любого другого государства, которое «пренебрегает украинскими законами и международным правом и заходит в закрытые морские порты временно оккупированного Крыма и Севастополя».

Отмечается, что предложение также будет вынесено на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). В случае его одобрения правительство намерено проинформировать ЕС, США и другие страны на предмет введения ими аналогичной меры.

25 марта украинские пограничники задержали в Азовском море рыболовецкое судно «Норд» под флагом России с 10 членами экипажа на борту. Судно зарегистрировано в одном из портов Крыма, который Украина считает своей территорией. Команда провела на судне с гниющей рыбой более 10 дней. Покидать сейнер им запретили, выставив охрану.

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