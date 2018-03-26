Украинские пограничники захватили крымское судно

Украинские пограничники задержали в Азовском море российское судно с командой из 10 человек, сообщается на сайте Госпогранслужбы страны в понедельник, 26 марта.

Рыболовецкое судно «Норд» перехватили неподалеку от Обиточной косы. Отмечается, что оно зарегистрировано в одном из портов Крыма, который Украина считает своей территорией. «Кроме этого члены команды судна нарушили порядок выезда из временно оккупированной территории Украины. Все они имели так называемые паспорта граждан России, выданные в городе Керчь», — отмечается в сообщении.

Судно отконвоировано в порт Бердянска для дальнейших разбирательств. Команда задержана, в отношении всех членов экипажа возбуждены административные дела по статье о нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины, в отношении капитана было направлено заявление в Службу безопасности страны (СБУ) о нарушении им аналогичной статьи уголовного кодекса.

Также на борту был обнаружен трал для лова рыбы и пять тонн морепродуктов.

Как подтвердил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией, российская погранслужба уже получила эту информацию и разбирается в ситуации. Судно «Норд» является маломерным рыболовным сейнером, оно принадлежит производственному кооперативу «Рыболовецкий колхоз имени Первого мая» в Керчи. Компании также известно об инциденте.

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