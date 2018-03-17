Украинский телеканал стер Крым с лица Земли

Украинский телеканал «UA: Перший» вечером 16 марта продемонстрировал в эфире карту Украины и сопредельных государств, на которой отсутствовал полуостров Крым. На это обратила внимание журналистка Галина Плачинда.

«Первый национальный демонстрирует карту Украины без Крыма. Собственно, это все, что нужно знать о состоянии информационного пространства этой страны», — написала она в Facebook.

Телеканал признал ошибку и принес извинения зрителям. «16 марта в вечернем выпуске новостей в прямом эфире случилась техническая ошибка, в результате которой зрители 27 секунд видели карту Украины с ошибками. В частности, на карте не были отражены названия областей и городов, а также показана территория без полуострова Крым», — говорится в заявлении канала.

По словам представителей «UA: Перший», в эфир вышла картинка, состоявшая из нескольких элементов, которые накладываются друг на друга слоями. Создавший карту дизайнер забыл включить видимость географических объектов, включая Крым и названия всех областей.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев считает полуостров своей территорией, которую Россия временно оккупировала.

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