Прибывшего в Крым немецкого депутата назвали авантюристом и нелегалом

Посол Украины в Германии Андрей Мельник возмутился визитом в Крым депутата бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Ульриха Эйме. Свое заявление он опубликовал в Twitter.

«Очередной политический авантюрист нелегально пробрался в аннексированный Крым», — написал Мельник.

«Призываем федеральное правительство [Германии] наконец запретить такие вояжи граждан, а руководство фракции ["Альтернативы для Германии"] в бундестаге — отмежеваться от преступных действий, которые вредят имиджу партии», — добавил дипломат.

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С 3 по 9 февраля в Крыму находилась делегация девяти депутатов трех региональных парламентов Германии — Берлина, Бранденбурга и Северного Рейна-Вестфалии. 5 февраля прокуратура Автономной Республики Крым (входит в состав Генеральной прокуратуры Украины) возбудила в отношении немецких парламентариев уголовное дело о нарушении порядка въезда на оккупированную территорию страны. В Берлине депутатов наказывать не стали, поскольку их визит считается частной поездкой.

На претензии посла Украины в Германии парламентарии посоветовали ему поучиться дипломатии и подчеркнули, что «граждане свободной Германии» имеют право ехать туда, куда захотят.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев отказался признать эти результаты и называет полуостров оккупированной территорией. Референдум также не признали страны Запада.

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