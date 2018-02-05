Украина в отличие от Германии захотела наказания для немецких депутатов в Крыму

Прокуратура Автономной республики Крым (входит в состав Генеральной прокуратуры Украины) сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении посетивших полуостров граждан Германии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дело было заведено по части 1 статьи 332-1 Уголовного кодекса Украины («Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины»).

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Прокуратурой «установлено, что 3 февраля 2018 года в нарушение определенного порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее, в Автономную республику Крым прибыли граждане Федеративной Республики Германия, которые планировали использовать свою поездку для встреч с представителями российской оккупационной власти с целью обсуждения с ними путей налаживания контактов с немецкой стороной».

Ранее сообщалось, что 3 февраля на полуостров приехали депутаты региональных парламентов от немецкой партии «Альтернатива для Германии» — Берлина, Бранденбурга и Северного Рейна-Вестфалии. Они встретятся с главой республики, представителями национально-культурных объединений и собираются «налаживать партнерские отношения с Крымом».

В Берлине депутатов раскритиковали, но не стали наказывать, поскольку, по словам самих парламентариев, они находятся в Крыму с частной поездкой.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, на котором свыше 90 процентов проголосовавших выступили за его воссоединение с Россией. В том же месяце соответствующий закон подписал российский лидер Владимир Путин. Большинство западных стран не признают Крым частью России и считают результаты референдума незаконными, что стало основанием для введения санкций. Москва настаивает, что полуостров вошел в состав страны на законных основаниях.

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