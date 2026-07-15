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20:19, 15 июля 2026Путешествия

Стюардесса терпела домогательства пилота из опасений за карьеру

Пилота All Nippon Airways приговорили к тюрьме за домогательства в отношении стюардессы
Алина Черненко

Фото: Matej Kastelic / Shutterstock / Fotodom

Пилота японской авиакомпании All Nippon Airways приговорили к 18 месяцам тюремного заключения за домогательства в отношении молодой стюардессы. Об этом пишет портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Инцидент произошел 10 октября 2023 года, однако приговор сотруднику перевозчика озвучили только в июле 2026-го. В материалах дела говорится, что во время пересадки в городе Такамацу члены экипажа пошли ужинать. По дороге в отель 44-летний командир воздушного судна Рета Мисе неоднократно хватал коллегу-стюардессу за ягодицы. Жертва заявила, что позволила пилоту домогаться себя из опасений за карьеру.

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Однако позже бортпроводница все же сообщила о произошедшем работодателю, и All Nippon Airways начала внутреннее расследование. Затем пострадавшая написала заявление в полицию, и Мисе арестовали.

Как сообщает издание, в некоторых странах Азии сотрудники часто чувствуют, что не могут отказать в чем-либо своим начальникам из-за страха перед вышестоящим лицом. Это особенно актуально в авиационной отрасли.

Ранее бортпроводница российской авиакомпании обвинила коллегу в домогательствах во время полета. По ее словам, старшая стюардесса позволила себе дотрагиваться до ее груди из-за криво висящего бейджа.

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