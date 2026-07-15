Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:13, 15 июля 2026Экономика

Российский фондовый рынок вернулся в 2022 год

Индекс Мосбиржи вплотную подошел к отметке 2100 пунктов впервые с декабря 2022 года
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетРоссийский фондовый рынок

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В ходе торгов в среду, 15 июля, российский фондовый рынок обновил минимумы с декабря 2022 года. Индекс Мосбиржи в моменте опускался до 2103 пунктов, свидетельствуют данные площадки.

На закрытии он скорректировался до 2111,9 пункта, что почти на 60 пунктов ниже, чем накануне. Это уже 19-я по счету неделя, в ходе которой показатель снижается.

Индекс российских гособлигаций RGBI опустился до 111,83 пункта. Это лучше, чем неделей ранее, однако суточное падение превысило один процентный пункт. Поводом для него стало сообщение Минфина об отсутствии желающих приобрести новые выпуски облигаций федерального займа (ОФЗ) даже с переменным купоном (флоатеры).

Эксперты отмечают, что основной проблемой российского фондового рынка остается отсутствие идей для роста и позитивных новостей, за которые можно было бы зацепиться. В том числе их напрягает рост геополитической напряженности и замедление смягчения денежно-кредитной политики Банка России.

В начале июня, когда индекс Мосбиржи превышал 2500 пунктов, глава набсовета площадки Сергей Швецов посетовал, что фондовому рынку пока не удается выполнить поручение президента страны Владимира Путина об увеличении капитализации. «То есть мы движемся очень быстро, хорошим темпом, но, к сожалению, в другую сторону», — объяснил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Зеленский снова сорвался на русский язык
    Зеленский встретился с министром обороны на фоне обсуждений нового состава правительства
    Стюардесса позволила пилоту домогаться себя из опасений за карьеру
    Захарова назвала стоящую за милитаризацией Европы страну
    Российский фондовый рынок вернулся в 2022 год
    Назван способ наказать обидчиков за оскорбление в домовом чате
    В Киеве раскрыли следующую должность одного из конкурентов Зеленского
    Артемий Лебедев раскрыл отношение к Собчак
    Инфляция в России резко замедлилась
    Дело о 100 миллиардах рублей против экс-руководителей Промсвязьбанка рассмотрят заочно
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok