Российский фондовый рынок вернулся в 2022 год

Индекс Мосбиржи вплотную подошел к отметке 2100 пунктов впервые с декабря 2022 года

В ходе торгов в среду, 15 июля, российский фондовый рынок обновил минимумы с декабря 2022 года. Индекс Мосбиржи в моменте опускался до 2103 пунктов, свидетельствуют данные площадки.

На закрытии он скорректировался до 2111,9 пункта, что почти на 60 пунктов ниже, чем накануне. Это уже 19-я по счету неделя, в ходе которой показатель снижается.

Индекс российских гособлигаций RGBI опустился до 111,83 пункта. Это лучше, чем неделей ранее, однако суточное падение превысило один процентный пункт. Поводом для него стало сообщение Минфина об отсутствии желающих приобрести новые выпуски облигаций федерального займа (ОФЗ) даже с переменным купоном (флоатеры).

Эксперты отмечают, что основной проблемой российского фондового рынка остается отсутствие идей для роста и позитивных новостей, за которые можно было бы зацепиться. В том числе их напрягает рост геополитической напряженности и замедление смягчения денежно-кредитной политики Банка России.

В начале июня, когда индекс Мосбиржи превышал 2500 пунктов, глава набсовета площадки Сергей Швецов посетовал, что фондовому рынку пока не удается выполнить поручение президента страны Владимира Путина об увеличении капитализации. «То есть мы движемся очень быстро, хорошим темпом, но, к сожалению, в другую сторону», — объяснил он.