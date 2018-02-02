Украина пригрозила Volkswagen и Adidas санкциями за работу в Крыму

Киев может ввести санкции против компаний Volkswagen и Adidas за их работу в Крыму. Об этом в интервью немецкой газете Rheinische Post заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

«Любая попытка обойти санкции, введенные в результате аннексии Крыма, должна быть наказана по закону. Мы имеем широкий спектр правовых механизмов, которые можем использовать», — сказал он.

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В данный момент Украина определяется с мерами в ответ на действия немецких компаний. «Мы находимся в процессе поиска сбалансированного решения. Пока не могу раскрыть детали, поскольку в этом отношении требуется определенная конфиденциальность», — отметил министр.

3 января Климкин на встрече с главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем заявил, что немецкие компании, которые работают в Крыму вопреки введенным Европейским союзом санкциям, а также признают полуостров российским, будут отвечать политически и юридически.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев, Евросоюз и США отказались признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

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