В Siemens заявили о готовности вернуть деньги за скандальные турбины

Немецкий концерн Siemens готов вернуть деньги, полученные за оказавшиеся в Крыму турбины, если оборудование отдадут обратно поставщику. Об этом в четверг, 14 декабря, заявил представитель компании, сообщает РИА Новости.

«Мы все прекрасно понимаем, что значит признание сделки недействительной. Обе стороны должны вернуть все полученное обратно», — сказал он.

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ОАО «Технопромэкспорт», заключившее с Siemens контракт на покупку четырех турбин для Тамани, перепродало их ООО «Технопромэкспорт» за 152,4 миллиона евро, отмечает агентство.

Ранее в четверг Арбитражный суд Москвы отклонил встречные иски немецкого концерна и структур «Ростеха». Siemens добивалась возврата газовых турбин. В российской корпорации заявили, что удовлетворены решением суда и считают его разумным и справедливым.

В июле Reuters сообщило, что газовые турбины Siemens поставляются в Крым, несмотря на западные санкции. После этого немецкий концерн объявил о разрыве отношений с российскими партнерами. Siemens утверждала, что компанию ввели в заблуждение при заключении контракта. Концерн договорился с «дочкой» «Ростеха», компанией «Технопромэкспорт», о поставке турбин, отдельно обговорив исключение продажи этого оборудования в Крым.

ОАО «Технопромэкспорт» с 2016 года проходит процедуру банкротства. Строительством электростанций занимается ООО «Технопромэкспорт».

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