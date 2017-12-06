Siemens обвинили в нечестной конкуренции после скандала с турбинами в Крыму

Российский партнер Siemens, компания «Интеравтоматика», попросила Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить немецкий концерн на предмет недобросовестной конкуренции. Об этом ТАСС сообщил источник в «Интеравтоматике».

Как сказал собеседник агентства, после скандала с поставками в Крым газовых турбин, Siemens объявила об отказе от доли в «Интеравтоматике». Немецкой компании принадлежит почти 46 процентов акций предприятия.

«Несмотря на громкое заявление о выходе из капитала "Интеравтоматики", до сегодняшнего дня со стороны Siemens AG не предпринято никаких реальных шагов — немецкая компания остается в статусе крупнейшего акционера, то есть Siemens по сути заблокировал всю работу, российская сторона проекта терпит убытки», — сказал источник ТАСС.

По мнению российской компании, действия Siemens можно трактовать как попытки устранить конкурента и распределить заказы среди дочерних компаний.

В ФАС подтвердили, что получили заявление, служба изучает его, проверку антимонопольщики пока не начали.

Reuters в июле 2017 года сообщило, что газовые турбины Siemens поставляются в Крым несмотря на западные санкции. По данным агентства, концерн нанял для установки оборудования «Интеравтоматику».

После этого Siemens объявила о разрыве отношений с российскими партнерами. Сама немецкая компания утверждает, что ее ввели в заблуждение при заключении контракта на газовые турбины. Как заявляет Siemens, концерн договорился с «дочкой» «Ростеха», компанией «Технопромэкспорт», о поставке турбин, отдельно обговорив исключение продажи этого оборудования в Крым.

Siemens подал на «Технопромэкспорт» в суд. На одном из заседаний по делу российская компания обвинила немецкую фирму в попытках «нарушить суверенитет» России.