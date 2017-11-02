«Технопромэкспорт» обвинил Siemens в затягивании суда по турбинам для Крыма

Siemens затягивает судебный процесс по поставкам турбин в Крым. С таким заявлением в четверг, 2 ноября, выступил представитель «Технопромэкспорта» (входит в госкорпорацию «Ростех»). В российской компании, выступающей по делу ответчиком, считают, что претензии истца изначально имели не экономическую, а политическую природу. Об этом сообщает РИА Новости.

«Очевидно, что наш противник злоупотребляет правом. Заявляются новые ходатайства, которые все дальше оттягивают рассмотрение дела по существу», — заявил журналистам представитель «Технопромэкспорта».

Он также отметил, что экономические права Siemens при поставке турбин в Крым нарушены не были. «Контракт исполнен на 100 процентов, и истец это знает», — напомнил представитель российской компании. По его словам, Siemens добивается, чтобы в России компании и суды признавали санкционные требования чужой международной организации — Евросоюза.

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30 октября Апелляционный суд Москвы отказал Siemens в исковом заявлении о наложении ареста на поставленное «Технопромэкспорту» оборудование. С апелляцией немецкая компания обратилась после того, как ей было отказано в аналогичном ходатайстве в рамках иска Siemens Aktiengesellschaft и «СТГТ» к структурам «Технопромэкспорта», рассматривающегося в московском арбитраже.

В июле в суд на «Технопромэкспорт» подала корпорация Siemens, обвинив инжиниринговую «дочку» «Ростеха» в незаконной поставке в Крым четырех газовых турбин, которые предназначались для проекта в Тамани. Концерн добивается возвращения оборудования. С этой целью Siemens объявил о готовности выкупить турбины и аннулировать контракт.