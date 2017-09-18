«Дочка» Siemens вступила в дело о поставке турбин в Крым

Арбитражный суд Москвы привлек российско-немецкое предприятие «Сименс технологии газовых турбин» в качестве соистца по иску Siemens к структурам «Ростеха». Об этом передает в понедельник, 18 сентября, РИА Новости.

Суд удовлетворил ходатайство предприятия, которое изначально было заявлено в иске одним из соответчиков. «Сименс технологии газовых турбин» — совместное предприятие Siemens и группы «Силовые машины» — производитель турбин, впоследствии поставленных в Крым.

13 сентября стало известно, что «дочка» Siemens подала иск к двум одноименным структурам «Ростеха» — ОАО и ООО «Технопромэкспорт». Однако о сути претензий не сообщалось.

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В июле 2017 года на «Технопромэкспорт» в суд подала корпорация Siemens, обвинив инжиниринговую дочку «Ростеха» в незаконной поставке в Крым газовых турбин.

В немецкой компании утверждают, что на полуостров в нарушение контрактных обязательств были перемещены четыре турбины, поставленные летом 2016 года для проекта в Тамани. Концерн намеревается добиться возвращения оборудования в Тамань и предотвратить новые поставки в Крым. Кроме того, сообщалось, что Siemens готов выкупить все оборудование и аннулировать контракт. В Москве между тем настаивают, что поставленные на полуостров турбины имеют российское происхождение.

В связи со скандалом с поставкой турбин в Крым Евросоюз расширил санкции в отношении России.