В Киеве обвинили Siemens в отказе от сотрудничества ради российского рынка

Немецкий концерн Siemens отказался от поставок оборудования на Украину для модернизации газотранспортной системы (ГТС) страны, чтобы не потерять российский рынок. Об этом заявил глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев, передает «Интерфакс».

«Первые компрессоры уже привезли, это были компрессоры Siemens. Но потом позвонили Siemens и сказали, что если мы еще привезем, то мы потеряем российский рынок», — отметил менеджер.

Он не уточнил, когда был подписан контракт с немцами. В результате, по словам Коболева, «Нафтогазу» пришлось приобретать оборудование у американской General Electric.

«Утром у меня была встреча в "Укртрансгазе", который осуществляет транзит газа в европейские страны. Отчет, который они получили, говорит, что первые семь [грузов], которые составляют первую половину компрессора General Electric, прибыли сегодня на Украину», — цитирует Коболева РИА Новости.

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В июле немецкий концерн объявил, что получил достоверную информацию о модернизации и перемещении в Крым четырех газовых турбин Siemens, которые были поставлены летом 2016 года для проекта в Тамани (Краснодарский край). Сделано это было, как считают в Siemens, в нарушение контрактных обязательств. Компания хочет добиться возвращения оборудования в Тамань и предотвратить новые поставки в Крым. В частности, германский холдинг подал в суд на «Технопромэкспорт» (дочерняя структура «Ростеха»), который участвовал в поставке. В Москве между тем настаивают, что привезенные на полуостров турбины — российского происхождения.

Из-за скандала с поставкой турбин в Крым Евросоюз расширил санкции в отношении России.