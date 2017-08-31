Правительство отложило ввод в эксплуатацию двух ТЭС в Крыму

Российское правительство отложило ввод в эксплуатацию Симферопольской и Севастополькой ТЭС. Документ, подписанный премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликован на портале правовой информации.

Согласно новым срокам, первая очередь ТЭС должна быть введена в строй 19 мая 2018 года, вторая — спустя месяц. 18 июня 2018 года обе станции должны заработать. Их суммарная мощность — 940 МВт.

Ранее предполагалось, что первый блок Севастопольской ТЭС мощностью 235 МВт сдадут к 1 декабря 2017 года. Пуск второй очереди был намечен на первый квартал 2018-го.

23 декабря строительство Симферопольской и Севастополькой ТЭС проинспектировал замминистра энергетики России Андрей Черезов. В сообщении пресс-службы Минэнерго отмечалось, что на площадках «для проведения строительных работ суммарно задействовано порядка 1700 человек и около 120 единиц техники». После визита Черезов поручил подрядным организациям увеличить численность персонала и «принять меры по наращиванию темпов работ для завершения строительства в установленные правительством сроки».

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В настоящее время для нормального функционирования Крыма и Севастополя необходимо 1280 МВт энергии. Энергоснабжение региона обеспечивается за счет собственной генерации (порядка 195 МВт), мобильных ГТЭС (285 МВт) и перетока мощности из Краснодарского края по энергомосту (до 800 МВт). Дополнительно мощности обеспечивают солнечная и ветровая генерации (270 МВт). При превышении потребления мощности предусмотрен перевод потребителей на децентрализованное энергоснабжение от дизель-генераторных установок.

21 июля министерство энергетики сообщило, что не будет менять свои планы по запуску ТЭС в Крыму из-за ситуации с немецким концерном Siemens. Ранее компания объявила о разрыве лицензионного соглашения с российскими партнерами по поставкам оборудования для электростанций. Это связано с тем, что, по утверждению Siemens, в Крым были незаконно перевезены четыре газовые турбины, предназначенные для проекта в Тамани. Концерн предлагает выкупить оборудование и аннулировать контракт на дальнейшие поставки. В Москве настаивают на том, что турбины имеют отечественное происхождение.