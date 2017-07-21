Siemens порвет с российскими компаниями из-за поставок газовых турбин в Крым

Немецкая компания Siemens разорвет лицензионное соглашение с российскими партнерами по поставкам оборудования для электростанций. Об этом сообщает в пятницу, 21 июля, РИА Новости со ссылкой на заявление.

Концерн утверждает, что в Крым были незаконно перевезены четыре газовых турбины. Он предлагает выкупить их и аннулировать контракт на дальнейшие поставки.

11 июля сообщалось, что Siemens подала иск к представителям «Технопромэкспорта» (инжиниринговая «дочка» госкорпорации «Ростех»). На этой компании, по утверждению концерна, лежит ответственность за поставки турбин на полуостров. Помимо «Технопромэкспорта», немецкий концерн также сотрудничает с «Силовыми машинами» и «Интеравтоматикой». Отмечается, что концерн откажется от миноритарной доли в «Интеравтоматике» и отзовет двух своих сотрудников на время расследования.

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В Москве, между тем, настаивают, что машины — отечественного происхождения.

Siemens могут обвинить в нарушении санкционного режима, так как ЕС со своей стороны запретила поставлять в Крым технологии после его воссоединения с Россией в 2014 году.

В 2014 году Крым оказался отрезан от энергоресурсов Украины. В октябре 2016-го президент России Владимир Путин пообещал, что проблемы с энергообеспечением полуострова будут полностью решены к концу 2018-го. В декабре того же года он заявил, что работы по присоединению газотранспортной системы региона к российским магистральным газопроводам завершены.