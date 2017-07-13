Иск Siemens из-за турбин в Крыму отложили

Арбитражный суд Москвы оставил без движения до 21 августа иск немецкой компании Siemens к «Технопромэкспорту». Соответствующая информация содержится на сайте суда. До упомянутой даты истец должен устранить недостатки, из-за которых его заявление не рассматривается.

Ответчиком по иску также значится «Сименс технологии газовых турбин» — совместное предприятие Siemens, у которой контрольный пакет акций, и компании «Силовые машины» (СП расположено в Санкт-Петербурге).

Иск подан 10 июля, зарегистрирован на следующий день. В германском концерне поясняли, что причиной для такого шага стала поставка в Крым газотурбинных установок, предположительно, производства Siemens.

«"Сименс технологии газовых турбин" должны быть информированы об иске как сторона, задействованная в контракте [на поставку турбин на Тамань]. Все претензии по существу мы предъявляем только к "Технопромэкспорту", а не к "Сименс технологии газовых турбин"», — отметили в пресс-службе немецкой компании.

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5 июля Reuters со ссылкой на источники передал, что в Крым были доставлены турбины производства Siemens, которые предполагалось установить на двух строящихся там электростанциях. Две из них них якобы были выгружены в Севастополе, а прибыли с Таманского полуострова (Краснодарский край). Агентство обратило внимание на то, что санкции ЕС запрещают поставлять в Крым подобное оборудование. В самом концерне заявили, что не нарушали ограничения на экспорт.

В марте Siemens сообщала, что «Сименс технологии газовых турбин» поставило сделанные в Петербурге установки для электростанции в Тамани. Купила турбины компания «Технопромэкспорт» — она же занимается строительством электростанций в Крыму.

После того как Reuters распространил информацию о поставках турбин на полуостров, в Siemens заявили о получении данных из надежных источников о том, что две из четырех газотурбинных установок, которые предназначались для Тамани, были перевезены в Крым без согласия компании.

В Кремле настаивают на российском происхождении турбин. При этом в «Технопромэкспорте» отмечали, что приобрели четыре комплекта газотурбинных установок на вторичном рынке и модернизировали их в России. Между тем 13 июля Reuters написал, что в порт Феодосии были доставлены еще две турбины, похожие на те, что делает Siemens.