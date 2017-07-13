В Siemens отказались подтвердить данные о новых поставках турбин в Крым

В концерне Siemens не подтвердили информацию о новых поставках турбин в Крым в обход санкций, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя немецкого концерна Вольфрама Троста.

Трост подчеркнул, что для компании актуальной остается информация о том, что на полуостров были поставлены две турбины Siemens. «Спекуляции еще о двух турбинах мы не комментируем», — добавил он.

Ранее в четверг агентство Reuters сообщило, что в порт Феодосии были доставлены еще две турбины, «совпадающие по форме и размерам с турбинами производства немецкого концерна». При этом агентство отмечало, что не обладает достоверной информацией о происхождении этих турбин.

11 июля Siemens обратился в суд с иском против представителей «Технопромэкспорта» (инжиниринговая «дочка» «Ростеха») из-за поставки в Крым двух газовых турбин. В немецкой компании утверждают, что две из четырех турбин, импортированных в Россию, были перевезены в Крым без ее согласия. В то же время в Москве настаивают, что оборудование имеет отечественное происхождение.

Санкции Евросоюза, введенные после воссоединения полуострова с Россией весной 2014 года, запрещают поставку в регион энергетических технологий. Таким образом, Siemens может быть обвинена в нарушении санкционного режима.

