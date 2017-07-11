Минпромторг рассказал о происхождении турбин для ТЭС в Крыму

Теплоэлектростанции (ТЭС) в Крыму будут оснащены турбинами российского производства с использованием импортных элементов. Об этом сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, передает РИА Новости.

«Что касается турбин, которые разместят в Крыму — мы говорили неоднократно, что будут использованы российские технологии, и мы заверили своих западных коллег в, что это будут турбины российского производства. Да, с элементами зарубежного производства, но при этом российский сертификат», — подчеркнул он.

Ранее 11 июля стало известно, что Siemens подала иск против представителей «Технопромэкспорта» («дочка» госкорпорации «Ростех», строит ТЭС в Крыму). Как утверждают в немецкой компании, две из четырех турбин, импортированных в Россию, были перевезены на полуостров без согласия компании. По словам Мантурова, которые приводит ТАСС, иск подан «под давлением из-за океана».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков днем ранее сообщил, что турбины, которые поставили в Крым для строительства теплоэлектростанций, имеют отечественное происхождение.

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6 июля Reuters со ссылкой на источники сообщило о поставке в Крым турбин Siemens для строительства электростанции в Севастополе. Отмечалось также, что а одним из подрядчиков, занимающихся их установкой, является компания «Интеравтоматика», в которой Siemens принадлежит доля 45,7 процента.

Санкции Евросоюза, введенные после воссоединения полуострова с Россией весной 2014 года, запрещают поставку в регион энергетических технологий. Таким образом, немецкая Siemens может быть обвинена в нарушении санкционного режима.

Дочернее предприятие «Ростеха» — «Технопромэкспорт» (ТПЭ) — строит в Крыму две ТЭС мощностью по 470 мегаватт. Как отмечал ранее глава Минэнерго Александр Новак, пуск первых блоков запланирован на первый квартал 2018 года.